Известная российская певица Глюкоза устроила горячие танцы во время отдыха и сняла это все на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на tikTok звезды.

Так, девушка танцует вместе с Яной Расковаловой на камеру в одном белье, демонстрируя всем идеальное тело в сером блестящем купальнике. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это бомбочки…», «Сгорела от стыда наверно после видео», «Горячее некуда», «амбициозно», «как те две танцевалки», «супер», «горжусь вами», «Глюкоза как всегда», - пишут они.

Как сообщалось ранее.Популярная российская певица Глюкоза показала идеальное тело во время отдыха на море.

«Позаботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам нужно жить. (с) Джим Рон. Спасибо за фото…», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Глюкоза стоит на голове, жлегантно расставив при этомноги. А поскольку девушка была в коротком топе и белье, было трудно не заметить ее роскошные формы. Об этом жеговорят и ее поклонники.

«Боже, какие невероятные формы», «Молодчинка», «ого, какие формы», «так выглядит кайф», «какие изгибы, трудно оторваться», «божественный вид», - пишут они.

Напомним, известная российская певица показала горячие фото в купальнике: «Огонь»

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