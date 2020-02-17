Известная украинская исполнительница Гайтана озадачила поклонников снимком с незнакомцем в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица в синих штанах, прозрачной майке и в столь же синем топе позирует вместе с незнакомцем, который нарядился в костюм птицы.

Сама певица сверкает от счастья, а человек-птица показывает жестом, что желательно хранить молчание.

Поскольку кадры звезда разместила в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать. Однако если бы имели, то обязательно спросили – «Что оно такое?».

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Гайтана показала новый образ в коротком наряде

На фото Гайтана позировала в коротком платье выше колена. Зона декольте была почти закрыта, но можно заметить, что певица без белья. Волосы в этот раз артистка решила собрать в хвост. Она позировала рядом со столом и оперлась об тумбочку. На фоне можно увидеть зеркала.

Фанаты не смогли оценить снимок или написать комментарии, так как он был опубликован в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Напомним, Гайтана без штанов устроила пикантную фотосессию в постели

А еще Politeka писала, что Гайтана с глубоким декольте рассказала о походе в политику

Также Politeka сообщала, что Гайтана засветила аппетитные формы в черном мини-топе