В Египте исследователи из Гарвардского университета обнаружили удивительную находку

Внутри 3000-летнего саркофага Анк-хонсу, привратника в Храме Амон-Ра, была хорошо сохранившееся изображение древнего египетского бога солнца Ра-Хорахту, частично скрытая толстым, похожим на смолу покрытием. А также тайный текст.

Ученые заявили, что это был «восхитительный момент», когда было сделано неожиданное открытие.

Тело Анкхонсу было впервые извлечено около 100 лет назад, когда саркофаг был отправлен из Храма Амон-Ра, расположенного в егопитском Луксоре в Кембридж.

Однако вскоре гроб был перепечатан и, по неизвестным причинам, «не было никакой современной документации относительно содержания саркофага, поэтому мы понятия не имели, чего ожидать, или простого дерева или изящно раскрашенного божества, уставившегося на нас», - заявил профессор Дер Мануэлиан.

Ученые обнаружили картину в желтых, оранжевых и синих тонах с иероглифами с надписью «Ра-Хорахту, великий Бог, Господь Небес», рядом с фигурой.

Ра был богом солнца и одним из самых важных в египетской мифологии.

Из-за большого возраста саркофага ученым приходилось быть предельно осторожными при открытии саркофага.

Исследователи собрали образцы ткани, краски и смолы, а также изучили тексты и иконографию на деревянной поверхности и картонаже — материале, изготовленном из слоев папируса или льна, покрытых штукатуркой. Также было проведено трехмерное сканирование саркофагов для создания компьютерных моделей.

Напомним, ученые случайно нашли остатки древнего храма: «следы погубившего Египет фараона».

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