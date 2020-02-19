Астрологи прогнозируют, что конец февраля принесет счастье избранным знакам Зодиака
Большинство знаков Зодиака ждет множество невероятных событий, встреч и кардинальных изменений. Для тех, кто почти всю зиму прожил в относительном покое, звезды готовят невероятный сюрприз уже в начале весны.
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым конец зимы принесет невероятное везенье и удачу во многих аспектах жизни.
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Тельцы
В конце зимы к этому знаку Зодиака в избытке придет удача и везение, буквально любая сфера жизни будет складываться идеально. Они могут рассчитывать на премию или продвижение по карьерной лестнице. Их может ожидать встреча с интересным человеком, который принесет пользу в будущем.
Счастье в личной жизни ждет как одиноких, так и семейных Тельцов.
Раки
Представители этого знака Зодиака внезапно начнут пользоваться невероятным успехом у представителей противоположного пола. Поэтому астрологи советуют внимательно присмотреться к своему окружению, ведь там уже может быть человек, который может стать второй половинкой этого знака Зодиака.
Девы
Представители этого знака Зодиака могут ожидать в конце февраля начало романтических отношений или знакомство с человеком, который будет выказывать Девам знаки внимания.
Если представителям этого знака Зодиака, что-то мешало вступить в новую стадию отношений, то теперь все барьеры сняты и конце февраля принесет романтическое свидание. Астрологи советуют не упустить момент и соглашаться на то, что преподнесет судьба.
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