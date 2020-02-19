Астролог Тамара Глоба рассказала, кому повезет в марте
Не обойдет госпожа удача и ваши финансы - начало марта принесет солидную прибыль. Специалист рекомендует не транжирить все и сразу, а сделать прибыльное вложение.
Лев
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Март принесет вам счастье в семейной жизни. Одинокие Львы наконец-то обзаведутся второй половинкой, а уже семейные обретут гармонию в отношениях. Астролог напоминает, что Львам стоит проявить себя именно в начале месяца, и лишь тогда вы почувствуете все прелести этого периода.
Дева
Этот знак Зодиака ощутит полное удовлетворение происходящим. Долгожданная идиллия наступит в отношения, а конфликты и неурядицы будут обходить вас стороной. Март станет лучшим периодом для крупных покупок. А довольно неплохие денежные поступления помогут вам в этом.
Скорпион
В марте 2020 года представители этого знака Зодиака обретут интересные и полезные связи. В семейных отношениях рекомендуется не бояться демонстрировать свои чувства. Любое дело, за которое Скорпионы возьмутся в этот период, принесет им прибыль. Время способствует успеху и дает удачу, поэтому астролог рекомендует воспользоваться периодом.
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