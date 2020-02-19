Астролог Тамара Глоба рассказала, кому повезет в марте

По ее словам, удачный период ожидает четверых знаков Зодиака. Овен Новое, и довольно везучее, время ожидает на Овнов. Вы окажетесь в центре событий, а ваша жизнь заиграет новыми красками. Овны почувствуют всю радость семейной жизни.



Не обойдет госпожа удача и ваши финансы - начало марта принесет солидную прибыль. Специалист рекомендует не транжирить все и сразу, а сделать прибыльное вложение.

Лев

Март принесет вам счастье в семейной жизни. Одинокие Львы наконец-то обзаведутся второй половинкой, а уже семейные обретут гармонию в отношениях. Астролог напоминает, что Львам стоит проявить себя именно в начале месяца, и лишь тогда вы почувствуете все прелести этого периода.

Дева

Этот знак Зодиака ощутит полное удовлетворение происходящим. Долгожданная идиллия наступит в отношения, а конфликты и неурядицы будут обходить вас стороной. Март станет лучшим периодом для крупных покупок. А довольно неплохие денежные поступления помогут вам в этом.