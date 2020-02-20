Астролог подскажет, кто из представителей зодиакального круга обретет счастье в личной жизни
Март принесет некоторым знакам Зодиака серьезное везение в любовных делах.
Известный астролог Павел Глоба назвал троих представителей зодиакальных созвездий, которые имеют наиболее высокие шансы встретить свою вторую половинку уже в начале этой весны.
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Овны
С первых дней марта везение ждет одиноких Овнов, вокруг них будут постоянно мелькать интересные люди. Это сделает первый месяц весны насыщенным встречами и общением с приятными людьми.
Именно из многочисленных собеседников представители этого знака Зодиака найдут родственную душу, которая кардинально изменит жизнь Овнов. В то же самое время, женатым Овнам захочется освежить свои отношения. Хотя инициативу они проявлять не будут, а захотят активных действий от партнера.
Близнецы
Звезды сулят счастливую встречу одиноким представителям этого знака Зодиака в том случае, если они перестанут завышать требования к партнерам. Близнецы могут встретить великолепного спутника. Но виртуальные знакомства не принесут счастья, поскольку реальная встреча принесет разочарование.
Астролог считает, что этим знакам Зодиака необходимо больше бывать в компании людей, чтобы быть на виду.
Козерог
В последней декаде марта представителей этого знака Зодиака ждут приятные знакомства. Астролог допускает, что родственная душа Козерогов в это время будет присматриваться и решаться на активные действия, поэтому нужно почаще выходить в люди.
Козероги, которые имеют вторую половинку, смогут поднять отношение на новый уровень или же разорвать их окончательно. Все зависит от самих Козерогов и их планов на будущее.
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