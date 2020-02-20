Астролог подскажет, кто из представителей зодиакального круга обретет счастье в личной жизни

Март принесет некоторым знакам Зодиака серьезное везение в любовных делах.

Известный астролог Павел Глоба назвал троих представителей зодиакальных созвездий, которые имеют наиболее высокие шансы встретить свою вторую половинку уже в начале этой весны.

Овны

С первых дней марта везение ждет одиноких Овнов, вокруг них будут постоянно мелькать интересные люди. Это сделает первый месяц весны насыщенным встречами и общением с приятными людьми.

Именно из многочисленных собеседников представители этого знака Зодиака найдут родственную душу, которая кардинально изменит жизнь Овнов. В то же самое время, женатым Овнам захочется освежить свои отношения. Хотя инициативу они проявлять не будут, а захотят активных действий от партнера.

Близнецы

Звезды сулят счастливую встречу одиноким представителям этого знака Зодиака в том случае, если они перестанут завышать требования к партнерам. Близнецы могут встретить великолепного спутника. Но виртуальные знакомства не принесут счастья, поскольку реальная встреча принесет разочарование.

Астролог считает, что этим знакам Зодиака необходимо больше бывать в компании людей, чтобы быть на виду.

Козерог

В последней декаде марта представителей этого знака Зодиака ждут приятные знакомства. Астролог допускает, что родственная душа Козерогов в это время будет присматриваться и решаться на активные действия, поэтому нужно почаще выходить в люди.

Козероги, которые имеют вторую половинку, смогут поднять отношение на новый уровень или же разорвать их окончательно. Все зависит от самих Козерогов и их планов на будущее.

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