Родители молодой пары были против их отношений и юные влюбленные буквально не знали куда деваться, что же предприняли современные Ромео и Джульетта в этой связи?

Об этом говорится в анимационном сюжете канала на Youtube под названием «Окна жизни» (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца):

«Хочу рассказать свою историю отношений. Я люблю свою девушку, но у меня проблемы с родителями. Мои родители против моих отношений с девушкой и запрещают нам встречаться. Что делать? Боюсь, мы обречены. Мы любим друг друга, я расскажу, как мы пошли на риск ради любви, чтобы решить эту сложную ситуацию», - отмечает автор.

Тим и Ева были юны и долго встречались, как для девушки, так и для парня – это была первая серьезная любовь. Но родители пары были совершенно разными людьми и при первом же их знакомстве разразился нешуточный скандал. Дело в том, что родители парня физики-теоретики, а девушки – христиане. Когда «голубки» впервые пригласили на совместный ужин родителей, те рассорились, при чем очень драматично – с боем посуды, криками и так далее из-за несовпадения мнений и взглядов на мироустройство.

После – молодым людям буквально запретили встречаться, но влюбленные, конечно же, снова увиделись и более того, придумали, как помирить своих «предков». В плане главную роль сыграла счастливая случайность:

«…Я сказал, когда у моих родителей годовщина свадьбы и о том, что хотел устроить для них ужин по поводу, секунду спустя – застыл от удивления, когда Ева сказала, что и у ее родителей в этот же день имеется памятная дата».

Ребята, которые очень не хотели потерять друг друга и переживала по поводу не сложившегося диалога своих родителей, рискнули и устроили тайный ужин, на который, без ведома сторон, позвали как родителей девушки, так и родителей парня.

Когда все собрались в одном ресторане, совершенно не ожидая после бурной первой встречи такого поворота событий, явно чувствовалось напряжение, но, человеческое отношение друг к другу – помогло преодолеть все сложности: отец Евы пошел на встречу отцу Тима и пожал руку, предложив забыть все неурядицы ради детей, заявив, что уважает любое мнение, которое не совпадает с его собственным по какому-либо поводу.

Родители пары очень быстро нашли общий язык и прекрасно провели вечер, а современные Ромео и Джульетта – отправились гулять по набережной.

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