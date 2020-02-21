Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждут перемены жизни в первый месяц весны

Всего специалист назвал троих представителей зодиакального круга, которые могу начать новую жизнь уже этой весной.

Рак

Неудачи и непонятные ситуации в жизни Раков останутся в прошлом. Ранее неразрешимые конфликты будут решены в вашу пользу. Помощь для Раков придет откуда они даже не догадываются. События в вашей жизни будут развиваться довольно стремительно, не упустите шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Лев



Стрелец

Изменения в карьере затронут и этот знак Зодиака. Как утверждает специалист, они будут только позитивные. Новая должность, повышение зарплаты - это не предел мечтаний Стрельцов. Но, чтобы достигнуть успеха вы обязаны быть максимально ответственны. Март подойдет для решения давешних ссор и конфликтов.