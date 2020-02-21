Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждут перемены жизни в первый месяц весны

Всего специалист назвал троих представителей зодиакального круга, которые могу начать новую жизнь уже этой весной.


Рак 

Гороскоп на 26.03.2018

 
Неудачи и непонятные ситуации в жизни Раков останутся в прошлом. Ранее неразрешимые конфликты будут решены в вашу пользу. Помощь для Раков придет откуда они даже не догадываются. События в вашей жизни будут развиваться довольно стремительно, не упустите шанс изменить свою жизнь к лучшему.
 
Лев

Гороскоп на 2018 год Лев

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Для этого знака Зодиака март приготовил настоящие испытания на прочность: Львов ждут переезды и новые встречи. Этот период станет решающим для вашей дальнейшей карьеры. Астролог советует полностью отдаться делам, так как это окупится сполна. Львы не должны вступать в перепалки и конфликтные ситуации на работе.

Стрелец

Гороскоп на февраль Стрелец

Изменения в карьере затронут и этот знак Зодиака. Как утверждает специалист, они будут только позитивные. Новая должность, повышение зарплаты - это не предел мечтаний Стрельцов. Но, чтобы достигнуть успеха вы обязаны быть максимально ответственны. Март подойдет для решения давешних ссор и конфликтов. 
 