Весна 2020 года принесет некоторым знакам Зодиака серьезные жизненные преграды
Именитый астролог Павел Глоба определил, кому из знаков Зодиака стоит поберечь свое эмоциональное и физическое здоровье в марте.
Он назвал двоих представителей зодиакального круга, которые в начале этой весны могут столкнуться с серьезными вызовами от Вселенной.
Рак
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В марте на представителей этого знака Зодиака навалится столько проблем, что им понадобится собрать все свои эмоциональные и физические силы, чтобы их победить. Намеченных планов будет столько, что придеться делать все возможное, чтобы найти время на их решение.
Также в марте окажутся под ударом и личные отношения Рака, который выдержат только проверенные временем пары. Остальным же придется переживать период расставания, освободив место для новых чувств.
Козерог
Представителей этого знака Зодиака ожидает настоящая суматоха, постоянные заботы и решения сложных вопросов. Им придеться помогать всем вокруг: коллегам, семье и дальним родственникам. Кроме того, придут к ним за помощью и старые друзья, что долгое время с ними не общались.
Настолько бурный март утомит Козерогов, они пожелают тишины и уединения. Астролог отметил, что Козерогам стоит поберечь свое здоровье, ведь оно окажется под наибольшим ударом в марте.
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