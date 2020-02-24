Астролог Павел Глоба рассказал, кому из знаков Зодиака в марте повезет с работой и финансами
Среди прочих, он выделил четверых счастливчиков.
Лев
Март станет настоящим Эльдорадо для этих знаков Зодиака - неожиданная прибыль буквально свалится вам на голову.
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Астролог допускает, что Львы могут получить наследство или победить в лотерее. Но тут же предупреждает, что вы не должны расслабляться и приложить максимум усилий для обогащения. Сидя сложа руки Львы не смогут получить максимальную прибыль в Марте.
Весы
Этому знаку Зодиака март также сулить солидное пополнение бюджета. Но для успеха вы должны с холодной головой относиться ко всем финансовым вопросам. Главную ставку вам нужно сделать на крупные проекты и планы. При выверенных действиях вас ждет солидное вознаграждение за проделанную работу. Астролог также уверяет, что Весы достигнут успеха не только с деньгами, но и на любовном фронте.
Телец
Поспешные и необдуманные действия могут привести к финансовому краху этого знака Зодиака. Астролог рекомендует подойти ко всем делам связанных с деньгами с особой ответственностью. Только самым настойчивым и ответственным улыбнется удача.
Скорпион
Залогом финансового успеха для этого знака Зодиака станет их усидчивость и трудолюбие. Любая цель может вам покорится за счет этих качеств. Ради успеха вам может понадобится даже сменить работу, но переживать не стоит - любые изменения пойдут вам на пользу.
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