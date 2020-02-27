Всегда инетересно заглянуть в прошлое и посмотреть, какими были женщины в те года

В 1920-е года индустрия косметики пережила революцию, пишет Рoliteka.net. Теперь у женщин появилась масса средств для ухода за собой. Какие принципи в макияже были в те года, давайте разберем далее.

В вечернем макияже использовались темные тени. Самыми модными оттенками называли серый, черный, коричневый и сливовый. Тогда и даже сейчас популярны - "смоки айс".

Губы были яркими, благодаря красной палитре, а также блеску для губ. В общем, красота невероятная.

Компания Max Factor стала внедрять карандаши для век и бровей. Ранее подчеркиванием занимались только актрисы, а теперь это делали и обычные женщины. Волоски бровей выщипывали, карандашом наводились тонкие и длинные линии. Однако этим занимались не все, другие модницы оставляли свои брови и делали их в форме дуги.

Компактные пудры и румяна стали очень популярными. Бледнокожие девушки пользовались розовыми румянами, а другие - оранжевого оттенка.

Загар в те времена считался моветоном.

Густые ресницы почти в любые времена были признаком красоты. В качестве туши в 1920-е использовались вазелин, смешанный с толченым углем или золой. Средство наносили на ресницы зубной щеткой.

Напомним, каждые десять лет мода менялась. Так, в 1910-е женщины носили корсеты и парики. После того, как медики сообщили о больших проблемах со здоровьям, корсеты стали отходить в прошлое.

А, например, в 1940-е годы шла война, что привело к уменьшению косметических средств. Тогда пришла мода на естественность: нежный румянец, пышные ресницы и бледные губы.

Ранее сообщалось, что в институте цвета Pantone определили тенденции на 2020 год. В этом году модным цветом стал «классический синий»

«Классический синий» внушает чувство защищенности, подчеркивая нашу потребность в надежности и опоре», - написали представители института.

Напомним, также, что к трендам весны-лета 2020 года относятся: диско-воротник, весенняя кожа, кроше, костюм с бермудами, двойной деним, принты 60-х, корсет, короткие шорты, белый костюм.

Напомним, ученые выяснили причину многих опасных болезней.

Как сообщала Politeka, медики назвали смертельно опасные предметы быта, без которых сложно обойтись.

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