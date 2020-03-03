Астролог Влад Росс назвал опасные дни марта

Эксперт предупредил, что с 4 по 10 марта ретроградность Меркурия будет особенно усиленная. В эти дни все будет крайне ненадежно, передает «Главред».

По словам астролога, что 4-10 марта могут отменяться намеченные дела и встречи, могут срываться планы.

Росс посоветовал в этот период не переезжать, не праздновать новоселье и не делать важных покупок.

"4 марта Меркурий в ретроградном движении вернется в знак Водолея. 4-16 марта будет усиленная ретроградность Меркурия, особенно – 4-10 числа… Переговоры 4-10 марта лучше не проводить, а отложить их на более благоприятное время", – сказал астролог.

Справка. Ретроградный Меркурий – период, когда, как кажется наблюдателям с Земли, планета после замирания в одной точке начинает двигаться в обратном направлении, якобы пятится назад.

Ранее сообщалось, что магнитные бури будут атаковать Землю в марте несколько раз – в начале и в конце месяца. Бури будут настолько мощными, что смогут влиять на самочувствие и здоровье даже полностью здоровых людей.

По данным ученых, ближайший метеоудар ожидается 4-5 марта. После этого магнитосфера будет спокойной примерно до 19 марта. В этот день новая волна магнитных бурь ударит по планете.

Как известно, в дни, когда магнитные бури накрывают Землю, многие люди чувствуют себя плохо. Это проявляется в виде усталости, проблем с сердцем и сосудами, болей головы, мигреней, скачков давления. Врачи отмечают, что даже людям, которые никогда не реагировали на магнитные бури, в какой-то момент может стать плохо во время возмущения геомагнитного поля планеты. Гипертоникам и чувствительным людям в этот день придется несладко. По возможности лучше взять выходной день.

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