Астрологи определили даты, когда неприятности и проблемы будут появляться неожиданно для всех представителей зодиакального круга

Для большинства знаков Зодиака високосный год станет началом важных изменений в жизни, откроет новые возможности и принесет счастье в личной жизни.



Однако март станет очень напряженным месяцем для многих знаков Зодиака из-за крайне неудачных дат. Астрологи назвали эти даты и предупредили, кому и когда стоит быть более внимательным в первый месяц весны.

6 марта

Астрологи назвали этот день – днем срыва планов. Могут быть странные моменты в работе, в бизнесе, в романтических отношениях. Могут всплыть старые проблемы или внезапно появиться новые. Астрологи советуют не отказываться от намеченных планов и продолжать делать то, что задумано, даже если не хочется.

13 марта

13 марта станет самой опасной пятницей не только в марте и, но во всем 2020 году. Проблемы будут появляться буквально ниоткуда, но стоит их максимально быстро решать и не откладывать на потом.

Все дела в этот день нужно завершить, несмотря на раздражение и усталость.

19 марта

Этот день станет напряженным для творческих людей. Он принесет проблемы с памятью, с интеллектуальным мышлением, с обучением. Кроме того, не стоит в этот день сильно перегружать себя работой, а заняться уборкой или прогуляться на свежем воздухе.

24 марта

В этот будет неприятное Новолуние, так как Луна будет находиться в знаке Овна. По словам астрологов, 24 марта, могут быть проблемы с эмоциональным состоянием и здоровьем. Возможно обострение чувства тревоги и конфликты с окружающими. Астрологи рекомендуют не принимать поспешных решений и избегать ссор.

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