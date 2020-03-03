"Вы не сможете оторвать глаза от экранов"

Для любителей подумать, а также острых ощущений при просмотре качественного кино оформлена подборка лучших триллеров минувшего года

Топ-5 жанровых фильмов в сюжете Youtube-канала «Топер» (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца):

«Любите фильмы, которые держат в напряжении от начала до конца? Значит, вы фанат триллеров. Мы представляем вашему вниманию топ 5 превосходных картин 2019 года, которые заставят вас забывать жевать попкорн!», - отмечает автор.

1. "Джокер"

Не зря Хоакин Фенникс получил заветную статуэтку "Оскар" за исполнения главной роли в фильме - острая социальная проблематика и игра актеров на уровне не оставят равнодушным никого.

2. "Я иду искать"

Аристократы играют в жестокие игры: как только молодая героиня Грейс выходит замуж за богача, она это ощущает сполна:

"Удастся ли девушке продержаться до утра?". Черный юмор, динамика в хорроре - отменно "прорисованы".

3. "Клаустрофобы"

Кино-шедевр, где герои идут на квест, но оказываются в крайне сложных обстоятельствах, задаче: "не выйти, а выжить".

4. "Иные"

История о замкнутой девочке, ее отце и неочень добром "мороженнике". Девочку хотят выманить на улицу, что ждет ее там и чем все это закончится?

5. "Дитя робота" - фантастика об апокалипсисе, точнее о том, что происходит после него. Мать растит из эмбриона совершенное существо, которое, возможно, способно будет выжить в крайне сложных обстоятельствах.

Напомним также, по итогам 92-й церемонии вручения главной кинопремии мира, лучшим актером стал Хоакин Феникс за свою роль в фильме "Джокер".

Помимо Феникса, на одну из главных наград также претендовали Адам Драйвер (Брачная история), Джонатан Прайс (Два Папы), Леонардо Ди Каприо (Однажды… в Голливуде) и Антонио Бандерас (Боль и слава).

Лучшим режиссером стал Пон Джун-Хо, который снял картину "Паразиты".

Брэд Питт получил Оскар как лучший актер второго плана ( ("Однажды... в Голливуде").

По состоянию на 6:20 по киевскому времени, известны все победители в номинациях:

Лучший фильм - "Паразиты"

Лучший актер второго плана - Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")

Лучшая актриса - Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший режиссер - Пон Джун Хо

Лучший анимационный фильм - "История игрушек-4"

Лучший короткометражный фильм - "Окно напротив"

Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий - "Кролик ДжоДжо"

Лучшая песня к фильму - Элтон Джон ("Рокэтмен")

Лучшая музыка - Хильдур Гуднадоттир ("Джокер")

Лучшая работа художника-постановщика - "Однажды... в Голливуде".

Лучший художник по костюмам - "Маленькие женщины"

Лучший документальный фильм - "Американская фабрика"

Лучший короткометражный документальный фильм - "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"

Лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн ("Брачная история")

Лучший звуковой монтаж - "Форд против Феррари"

Лучший звук - "1917"

Лучшая операторская работа - "1917"

Лучший монтаж - "Форд против Феррари"

Напомним, кто из актеров номинирован на Оскар: фото голливудских красавчиков.

Как сообщала Politeka, Оскар : сколько номинаций и кто претендует на звание лучшего фильма.

Также Politeka писала, что озвучены номинанты на премию «Оскар»: кто поборется за престижную статуэтку.