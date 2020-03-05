8 марта  дамы принимают цветы, конфеты и поздравления с Международным женским днём. Праздник очень популярен в Украине. А знаете ли вы, в каких ещё странах его отмечают?

Проверьте себя с помощью теста.

Напомним, 8 марта 2020: оригинальные подарки для мамы, бабушки и тещи, что нельзя дарить близким.

Как сообщала Politeka, украинцев напугали новым налогом на все подарки и денежные переводы: скандальные подробности.

Также Politeka писала, три знака Зодиака получат подарки судьбы в ближайшее время: кто среди счастливчиков.

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