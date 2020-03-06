Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет удача в марте

Всего специалист выделила троих счастливчиков.

Рак

Астролог уверена, что в жизни этого знака Зодиака наступят перемены к лучшему. Все ваши неудачи и проблемы останутся позади, а март станет настоящей сказкой. Любые неурядицы будут обходить Раков стороной. Особое внимание уделите своим возлюбленным и работе - именно в этих сферах вас ждет долгожданный успех.

Скорпион

Если последнее время казалось, что весь мир против вас, то уже совсем скоро все в корень измениться. Астролог уверяет, что все ваши проблемы забудутся как страшный сон. Будьте внимательны, так как в вашу жизнь могут ворваться люди из прошлого. Такие изменения не стоит воспринимать в штыки, все происходящее пойдет вам только на пользу.

Водолей

Для представителей этого знака Зодиака первый месяц весны станет настоящей сказкой. Все, за что они не возьмутся, будет обречено на успех. Но астролог советует Водолеям не оборачиваться назад и оставить прошлое в прошлом. Вам стоить понять, что пора жить настоящим. И если вы это осознаете, то эта весна превратиться в одну из самых успешных в жизни.

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