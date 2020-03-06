Известный астролог Влад Росс рассказал, каким будет полнолуние в марте 2020 года

В этот день можно признаваться в любви, сообщил астролог журналистам издания «Главред».

По его словам, полнолуние произойдет 9 марта в 19:49, но его влияние будет чувствоваться 8 и 10 числа.

Новое полнолуние, подчеркнул Влад Росс, будет гармоничным и благоприятным, а период с 8 по 10 марта – отличный для признания в любви, романтических и дружеских встреч.

С полнолунием связано немало и страхов. Как правило, это всегда непростой период, который непосредственно воздействует на все дела и начинания, он убирает старое и дает жизнь чему-то новому.

Во время него активизируется подсознание, особенно это актуально для людей, которые занимаются чем-то, связанным с творчеством. Дети, рожденные в полнолуние, обладают незаурядными способностями, в том числе и эсктрасенсорными.

Есть вещи, которые категорически не рекомендуется делать на полнолуние. Во-первых, нельзя давать в долг. Если же срочно нужна материальная помощь, лучше дать деньги безвозмездно.

Астрологи советуют воздержаться в это время от мелких трат, поскольку вероятен обман или бракованный товар. Также лучше отложить капитальный ремонт или уборку в доме, а старые вещи или предметы пока не нужно выбрасывать: совсем скоро они могут пригодиться.

Во время полной Луны стоит воздержаться от выяснения отношений и встреч с недоброжелателями. Не нужно также обращаться за помощью к влиятельным людям. В противном случае не избежать ссоры, которую впоследствии не получится уладить легко.

Лучше повременить с просьбами о повышении по работе и прибавке к зарплате. Такие вопросы лучше решать на растущую Луну.

Напомним, март станет самым удачным месяцем трех знаков Зодиака.

Как сообщала Politeka, астролог, предсказавший победу Зеленского, огорошил прогнозом по Евровидению.

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