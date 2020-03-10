Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждут серьезные перемены в жизни перемены с 10 марта 2020

Новую жизнь начнут всего два представителя зодиакального круга.

Козерог

До сегодняшнего дня вас преследовали проколы прошлого, но начиная с 10 марта вы начнете выбираться с этого болота. Вам предстоит начать серьезно озаботится о своем будущем и спланировать все до мелочей. Начиная с 10 марта у вас будет шанс принять верное решение, так что не упустите момент.

Ответственность Козерогов принесет плоды в будущем - дела на работе и в бизнесе пойдут на взлет.