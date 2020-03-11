Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которые улучшат свое финансовое состояние

Как уверяет специалист, везение настигнет троих представителей зодиакального круга.

Дева

Этому знаку Зодиака придется применить все свои (а они имеются) способности умного распоряжения деньгами. Даже несмотря на прогнозируемый кризис вы сможете остаться в плюсе. Астролог уверяет, что ближайшее время идеально подойдет для визита в обменники.

Весы

Особенная удача ожидает вас в работе. Авторитет и повышение зарплаты - это минимум чего вы сможете добиться в ближайшее время. Весам стоит ожидать повышения, которое значительно скажется на финансовом состоянии. Астролог уверена, что весна станет для вас переломной в плане изменения благосостояния к лучшему. Доходы этого знака серьезно вырастут, и колебания курса вообще никак не скажутся на вашей жизни.

Стрелец

Для этого знака, несмотря на прогнозируемый кризис, наступит светло время. Весной вы не только не потеряете своих сбережений, но и сможете их приумножить. Вас ожидают прекрасные предложения на работе, которые выльются в пополнение бюджета. Астролог также допускает, что вы сможете круто взлететь по карьерной лестнице.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые разбогатеют в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

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