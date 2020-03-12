Счастливчиков лишь три

Именитый астролог Павел Глоба спрогнозировал, жизнь, каких знаков Зодиака кардинально изменится в марте 2020 года

Весна сулит некоторым знакам Зодиака сказочное финансовое везение уже с первых дней весны. Именитый астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым звезды принесут в марте денежную удачу.

Среди счастливчиков оказались: Овны, Раки и Стрельцы.

Овны

Настоящая удача улыбнется Овнам в марте 2020.Новые прибыльные начинания будут обречены на успех. Астролог советует представителям знака обращать внимание на знаки вокруг и полностью погрузиться в работу.

Март выявит деловые качества представителей этого знака Зодиака для повышения ежемесячной прибыли. Павел Глоба рекомендует не лениться и избегать необдуманных покупок.

Раки

Для Раков наступит благоприятный финансовый период: премии, повышение зарплаты и успех будет ждать даже в тех делах, которые ранее казались безнадежными. Астролог рекомендует избегать финансовых авантюр, так как они могут пошатнуть материальное положение.

Глоба советует обращать внимание на денежные приметы - они помогут разбогатеть.

Стрельцы

Март 2020 обещает быть динамичным и прибыльным для Стрельцов. Начало весны особенно благоприятно подходит для смены сферы деятельности, возможно открытие своего дела.

Тех Стрельцов, которые будут усердно работать весной, ждет внушительное вознаграждение. Астролог советует быть экономными и не пускаться во все тяжкие в начале весны.