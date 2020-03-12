Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым стоит приготовиться к переменам в жизни

Новую жизнь начнут всего два представителя зодиакального круга.

Стрелец

Уже начиная с марта жизнь этого знака Зодиака станет стремительно меняться. Но заранее паниковать не стоит, так как любые изменения пойдут вам на пользу. Для Стрельцов откроются новые перспективы, которые перевернут вашу жизнь.

Астролог советует сосредоточиться на работе - именно там вас ждут неожиданные сюрпризы. Долгожданное повышение и прибавка к зарплате станут вполне реальными уже этой весной.

Но повезет вам не только на работе. Астролог уверяет, что удачна будет сопутствовать вам весь месяц и любые проблемы обойдут стороной. Перемены наступят и в делах любовных.

Близнецы

У этого знака Зодиака сложиться все не так гладко. Вам предстоит проанализировать предыдущие ошибки для того, что достичь успеха в будущем.

Благодаря благосклонности звезд у вас все получиться. Глоба уверен, что отказ от всего, что было в прошлом станет залогом успеха в будущем. Неудачи обойдут вас стороной, а звезды помогут добиться желаемого. Любые новые начинания Близнецов просто обречены на успех.

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