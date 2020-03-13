Астролог Василиса Володина рассказала, кому повезет в марте



Всего она выделила троих счастливчиков, которые с 14 марта заживут совсем по другому.

Так, Овны, Тельцы и Рыбы переживут свой лучший период в 2020 году. Астролог уверяет, что беспокоится этим знакам Зодиака не стоит. Вы должны настроится на позитивную волну и получать максимальное удовольствие от весны. Звезды сулят вам невероятную удачу с 14 марта.

Любые ваши начинания просто обречены на успех, поэтому не стоит бояться всего нового. По прогнозу астролога, вас ждут новые знакомства, которые станут судьбоносными.

Повезет этим троим знакам Зодиака и в любовных делах - одинокие получат шанс найти свою вторую половинку, а уже семейных ждет полнейшая идиллия в отношениях.

Любые проблемы не станут для вас препятствиями так как, вы с легкостью их переживете.

По словам астролога, вы сможете стать более финансово независимыми. У вас будет все то, что позволить по-настоящему почувствовать вкус жизни и начать жить ей на "полную катушку".



Ранее мы сообщали, что год Белой Металлической Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить свою жизнь к лучшему.

Астрологи назвали представителей восточного гороскопа, которым повезет в 2020 году.

Среди них оказались Крыса, Свинья, Петух и Обезьяна.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.