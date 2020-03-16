Астрологи определили знаки Зодиака, которым звезды обещают счастливое время во второй половине марта

Первый весенний месяц будет напряженным и сложным периодом. Звезды сулят множество важных встреч и кардинальные изменения в жизни, которые так или иначе скажутся на будущем.

Астрологи рассказали для кого из знаков Зодиака вторая половина марта станет не только спокойным периодом, но и принесет удачу и покой.

Весы

Представители этого знака Зодиака смогут расслабиться и немного отдохнуть, так как весна сулит изменения во всех направлениях в позитивную сторону.

Представители этого знака обретут почву под ногами и смогут начать двигаться в правильном направлении. Удача будет сопутствовать им в решении всех проблем, которые накопились давно. В семье установится гармония и взаимопонимание, а с финансами все наладится ближе к концу месяца.

Стрелец

Вопросы о том, куда двигаться со своей жизнью и как развиваться решаться сами по себе, а также вероятно развитие в плане творчества.

Придет время для встречи с интересными людьми, а с одним из них в будущем можно будет построить стабильные отношения. Стрельцов ждет серьезный разговор с друзьями, которого не стоит избегать, так как он поможет решить давний конфликт. Все случайные встречи станут судьбоносными и принесут только позитив.

Водолей

В жизни Водолеев появятся люди, которые будут оказывать поддержку. Стоит быть осмотрительнее с окружающими, чтобы не пропустить мошенников и манипуляторов.

В решениях стоит прислушиваться к собственной интуиции, а не к советам других людей. Середина марта станет периодом решения вопросов с конкурентами, но астрологи советуют говорить с ними мягко, без агрессии и даже идти на уступки.

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