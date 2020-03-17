Астролог Василиса Володина рассказала, кому повезет в апреле
Близнецы
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Астролог уверяет, что этот знак Зодиака ждет исключительная удача с финансами. Близнецы в апреле смогу получить долгожданное повышение и найти работу получше. Но астролог советует не забывать и о семье.
Стрельцы
Этому знаку Зодиака звезды сулят безграничное счастье. Ваши проблемы и неурядицы просто испарятся. Апрель идеально подойдет для важных решений на работе, но торопиться не стоит - подходите ко всему с холодной головой и чистым разумом. Только благодаря этому вы сможете достигнуть желаемого.
Ранее мы сообщали, что год Белой Металлической Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить свою жизнь к лучшему.
Астрологи назвали представителей восточного гороскопа, которым повезет в 2020 году.
Среди них оказались Крыса, Свинья, Петух и Обезьяна.
Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.
Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.
Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.