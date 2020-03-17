Астролог Василиса Володина рассказала, кому повезет в апреле

Всего она выделила четверых счастливчиков.

Телец

У жизни представителей этого знака Зодиака начнется настоящий переворот. Астролог советует быть максимально настроится на позитив. В этот период для Тельцов откроются новые перспективы и возможности. Особое внимание уделите своим близким и делам любовным.

Близнецы

Астролог уверяет, что этот знак Зодиака ждет исключительная удача с финансами. Близнецы в апреле смогу получить долгожданное повышение и найти работу получше. Но астролог советует не забывать и о семье.

Лев Второй месяц весны вы встретите на позитиве. Львов ждут лишь хорошие новости. Все приведет к тому, что любые задачи, даже те, которые казались невыполнимыми, не станут для вас проблемой. Астролог рекомендует уделить особое внимание здоровью и физической форме.

Стрельцы

Этому знаку Зодиака звезды сулят безграничное счастье. Ваши проблемы и неурядицы просто испарятся. Апрель идеально подойдет для важных решений на работе, но торопиться не стоит - подходите ко всему с холодной головой и чистым разумом. Только благодаря этому вы сможете достигнуть желаемого.

Ранее мы сообщали, что год Белой Металлической Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить свою жизнь к лучшему.

Астрологи назвали представителей восточного гороскопа, которым повезет в 2020 году.

Среди них оказались Крыса, Свинья, Петух и Обезьяна.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.