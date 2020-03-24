Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым конец марта принесет удачу и везение во всех делах
Первый месяц весны будет весьма напряженным для большинства представителей зодиакального созвездия. Возможны срывы планов, неожиданные хлопоты и проблемы с финансами. Однако большинство изменений в будущем станут началом позитивного периода.
Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых в конце марта ожидается кардинальный поворот в жизни.
Тельцы
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В жизни этого знака Зодиака произойдут позитивные события, причем для благоприятного наступления астролог рекомендует проявить осторожность. Любые крупные покупки пройдут удачно. Астролог посоветовал не пытаться гнаться за всем на свете и браться за многие дела одновременно. Только в этом случае изменения в судьбе пройдут для вас самым позитивным образом.
Раки
Начало недели станет самым удачным и позитивным временем для представителей этого знака Зодиака. Астролог посоветовал им проявлять все свои лидерские качества, тогда им повезет во всех начинаниях. Мелкие ссоры в отношениях будут доставлять дискомфорт, но в целом время подходит для финансовых трат с условием проявления осторожности.
Скорпион
Представители этого знака Зодиака войдут в колею на работе или найдут новое место, которое давно ищут. В конце марта представители этого знака Зодиака могут решить все давно накопившиеся проблемы. Время благоволит решению любых важных дел. В семье ситуация также наладится, поэтому о будущем не стоит так сильно переживать.
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