Астролог Георгий Личели рассказал, что будет с курсом гривны и будет ли дефолт

Свой прогноз он дал "Обозревателю".

По его словам, если украинцам и ожидать дефолт - то технический, вызванный политическими либо неумелыми действиями в области организации финансов.

Но, рассматривая ситуацию с астрологической стороны, он, скорее всего, не произойдёт.

Луна, символизирующая в астрологии народ, в прогнозе на 2020 год находится в секторе одиночества и переживаний, а также имеет только напряжённый аспект с Венерой.

Такая ситуация говорит о том, что люди будут пребывать в изоляции и будут нести финансовые потери, что в итоге может привести к политическому кризису.



Астролог утверждает, что на валютном рынке изменения будут, но гривна серьезно не пострадает.





"В целом, кризис будет ощущаться в стране как в экономическом, так и в политическом секторе, но серьёзных потрясений в этом году не предвидится", - заключил он.



Ранее астролог Влад Росс заявил, что в скором времени человечество может пережить глобальную катастрофу пострашнее коронавируса.

По его словам, в 2020 году на Землю может упасть астероид. А вот предвестником катастрофы астролог назвал юную эко-активистку Грету Тунберг. Ее появление в информационном поле перед эпидемией Влад Росс считает неслучайным.





Напомним, что астролог рассказал, когда коронавирус уйдет из Украины: «Превратится в обычный грипп».

А еще Politeka писала, что землетрясение обрушилось на Европу в разгар карантина: кадры разрушений.

Также Politeka сообщала, что Путин может не дожить до 2023 года: астролог рассказал о большой революции в РФ.