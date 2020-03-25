Астрологи определили знаки Зодиака, которым апрель принесет финансовое благополучие и крупное денежное везение

Апрель будет насыщенный событиями и богат на кардинальные изменения во всех сферах жизни. Большинство представителей зодиакального созвездия смогут улучшить свое материальное положение, добиться признания в обществе и даже встретить своего спутника жизни.

Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, которых ожидает существенная прибыль в апреле.

весна, люди

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Овен

Везение в апреле будет на стороне Овнов. Кроме значительной прибавки к зарплате на основной работе, может также появиться и дополнительный источник дохода. Если Овнам предложат деловую поездку или отдадут дополнительную работу, то стоит сразу соглашаться, ведь это сулит им повышения статуса. 

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Телец

Представители этого знака Зодиака просто превратятся в магнит для денег, апрель станет прибыльным и перспективным месяцем. Удачным апрель станет и для запланированных покупок. Но в то же самое время астрологи советуют, отложить из дополнительных источников немного денег на черный день. Также Тельцов может ждать выигрыш в лотерее, неожиданная сделка или находка.

весна, люди

Лев

Проблемы Львов начнут решаться сами собой, а в ответственный момент на выручку могут прийти друзья и близкие. В частности в апреле, возможны возвращения старых долгов, выплата гонораров за давно сделанный проект или повышение зарплаты. Астрологи рекомендуют в апреле не брать кредиты, так как могут быть проблемы с процентами. 

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Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.