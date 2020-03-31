Астролог Павел Глоба рассказал о том, почему появилась болезнь и когда закончится пандемия
По его словам, причиной всемирной пандемии стало вхождение Черной Луны в Знак Овна. Астролог уверяет, что именно она и провоцирует появление больших политических проблем и заразных смертоносных болезней вроде коронавируса.
Коронавирус астролог сравнил с эпидемией чумы в 14 веке, но пандемия нашего времени закончится быстрее чем в средневековье.
По его словам уже 2020 году она должна пойти на спад уже в начале лета, однако Черная Луна пробудет в Овне аж до 20 октября.
Именно поэтому, коронавирус не отпустит человечество аж до середины осени.
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Тем не менее, Павел Глоба считает, что стоит надеяться на лучшее. Черная Луна может очень негативно сказаться на вашей удаче и на вашей жизни в целом, вызвать войны и глобальные бедствия похуже бушующего вируса. Взвешивайте свои решения и несите добро в мир, окружающий вас.
Также астролог уверен, что некоторым знакам Зодиака удастся избежать заражения коронавирусом.
По словам специалиста, "иммунитет" получат Рак, Стрелец и Козерог.
Отметим, что по состоянию на 10:00 31 марта в Украине лабораторно подтверждены 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 13 летальных и 8 пациентов выздоровели.
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