Астролог Павел Глоба рассказал о том, почему появилась болезнь и когда закончится пандемия



По его словам, причиной всемирной пандемии стало вхождение Черной Луны в Знак Овна. Астролог уверяет, что именно она и провоцирует появление больших политических проблем и заразных смертоносных болезней вроде коронавируса.



Коронавирус астролог сравнил с эпидемией чумы в 14 веке, но пандемия нашего времени закончится быстрее чем в средневековье.



По его словам уже 2020 году она должна пойти на спад уже в начале лета, однако Черная Луна пробудет в Овне аж до 20 октября.

Именно поэтому, коронавирус не отпустит человечество аж до середины осени.

Тем не менее, Павел Глоба считает, что стоит надеяться на лучшее. Черная Луна может очень негативно сказаться на вашей удаче и на вашей жизни в целом, вызвать войны и глобальные бедствия похуже бушующего вируса. Взвешивайте свои решения и несите добро в мир, окружающий вас.

Также астролог уверен, что некоторым знакам Зодиака удастся избежать заражения коронавирусом.

По словам специалиста, "иммунитет" получат Рак, Стрелец и Козерог.

Отметим, что по состоянию на 10:00 31 марта в Украине лабораторно подтверждены 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 13 летальных и 8 пациентов выздоровели.



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