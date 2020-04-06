Именитый астролог рассказал, какие знаки Зодиака окажутся в опасности в апреле

Апрель принесет всем представителям зодиакального созвездия много позитивных и кардинальных изменений, он станет месяцем любви, чувственных наслаждений и решения многих проблем.

Астролог Хаял Алекперов предупредил, что некоторым знакам Зодиака стоит быть более осторожными и осмотрительными, передает Униан.

Овен

Главной причиной достаточно серьезных ссор с второй половинкой станет категоричность представителей знака Овнов и колкие замечания в сторону близкого человека.

В апреле помириться со своей половинкой будет очень сложно, поэтому астролог советует Овнам быть сдержанней и держать свой гнев в узде. Ведь если этого не сделать можно потерять близкого человека.

Дев

Семейным представителям Дев, лучше не испытывать отношения на прочность. В апреле в личных отношениях Дев могут возникнуть непреодолимые разногласия. Даже самый невинный спор может плохо закончиться, ведь превратится в серьезную ссору.

Когда-нибудь карантин закончится, а испорченные отношения восстановить будет очень сложно, поэтому лучше помнить, что взаимопонимание с второй половинкой намного важнее собственной победы.

Водолей

Представителей этого знака Зодиака могут ждать в апреле серьезные споры и разногласия с близким человеком. Но их можно избежать, если быть максимально честными и откровенными друг с другом, и ни в коем случае не лгать.

Именно недосказанность и ложь может стоить Водолеям личных отношений и стать главной причиной расставания. Ни в коем случае нельзя навязывать свое мнение другим, лучше всего промолчать.

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