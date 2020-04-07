Астролог Василиса Володина рассказала, каким знакам Зодиака повезет в апреле
По словах специалиста, "черную полосу" наконец-то преодолеют три представителя зодиакального круга в период с 6 по 13 апреля.
Телец
Несмотря на всемирную пандемию у вашей жизни все пойдет на поправку. По словах астролога особое везение Тельцов ждет на работе. Долгожданный подъем по карьерной лестнице наступит для вас именно в этот период. С работой не карантине вы справитесь на ура и получите бесценный опыт, который повлияет на дальнейшее будущее.
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Дева
Для представителей этого знака Зодиака апрель станет прекрасным шансом достичь того, о чем вы так долго мечтали. Астролог предупреждает, что только самым трудолюбивым Девам это станет под силу. Вам придется покинуть зону комфорта и приложить немало усилий, но это того стоит - все затраченные усилия окупятся сполна.
Рыбы
Главным помощников Дев в апреле станет их интуиция. Астролог уверяет, что это время станет идеальным для проявления инициатив. С помощью упорства и целеустремленности Рыбы смогут принять сложные и важные решения, которые выльются в успех.
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