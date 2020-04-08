Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в апреле 2020 года ждут невзгоды
Специалисты утверждают, с испытаниями столкнутся 3 представителя зодиакального круга.
Овен
В апреле вы почувствуете дополнительную настойчивость и упорство. У вас этих качеств и так не занимать, но новый толчок поможет вам достигнуть всего, несмотря на сложившую ситуацию в мире.
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B апреле все эти качества вам сильно пригодятся, так как месяц будет не из лучших. Астрологи советуют Овнам периодически отдыхать и восстанавливать энергию. Добиться желаемого и преодолеть все трудности вам удастся, главное помнить, что удача на вашей стороне.
Стрелец
Астрологи рекомендуют Стрельцам ни в коем случае не унывать. Вселенная в этот период будет к вам благосклонной, что и поможет справиться с любыми неурядицами.
B апреле у вас могут быть проблемы на работе, однако вы сможете выкрутиться и все решить.
Главными помощниками Стрельцов станут близкие, так что в апреле важно наладить с ними отношения. Астрологи советуют вам присмотреться к новым знакомым, возможно, вы встретите свою вторую половинку.
Козерог
Представителей этого знака Зодиака ждет непростой период. Все проблемы будут связаны с работой, но астрологи уверяют, что благодаря трудолюбию вы можете их осилить. Также у Козерогов нaкoнeц-тo получится решить все проблемы в личной жизни.
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