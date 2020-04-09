Фитнес-тренер, основательница студии "Фактура", консультант популярных изданий и програм, а также персональный тренер многих селебрити Ксения Литвинова эксклюзивно для Clutch рассказала о том, какие упражнения любят звезды.

То, что мы видим в социальных сетях - это часто постановочные фото и видео. Некоторые упражнения, если человек не может их функционально выполнять (к примеру, не хватает растяжки определенных мышц), выглядят"не инстаграмно", но технически правильно.

Любимое упражнение может быть только тогда, когда оно выполняется легко и без напряга. Я стараюсь таких упражнений много не давать. Мне нужно, чтобы не было слишком легко.

У меня большой арсенал упражнений. Все тренеруюся в разных вариациях, чтобы мозг не привыкал к одной и той же нагрузке. Поэтому комплексы нужно менять.