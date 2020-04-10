Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет с деньгами в апреле

По словах специалиста, удачный период для троих представителей зодиакально круга начнется с 11 апреля.



Астролог отмечает, что Овнов, Львов и Скорпионов ожидает только начало денежного пути.

В связи со сложившейся в мире ситуацией с вирусом, большинстве людей приходится работать дома или сидеть совсем без работы. Специалист уверяет, что такое положение дел никак не повлияет на благосостояние этих троих знаков Зодиака.

Для того, что бы не только продолжить, но начать больше зарабатывать вам будет достаточно удаленного доступа к рабочему месту.

Глоба допускает, что вы сможете получить деньги, занимаясь рукоделием или организовав совместные группы по общим интересам.