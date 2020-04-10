Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет с деньгами в апреле
По словах специалиста, удачный период для троих представителей зодиакально круга начнется с 11 апреля.
Астролог отмечает, что Овнов, Львов и Скорпионов ожидает только начало денежного пути.
В связи со сложившейся в мире ситуацией с вирусом, большинстве людей приходится работать дома или сидеть совсем без работы. Специалист уверяет, что такое положение дел никак не повлияет на благосостояние этих троих знаков Зодиака.
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Для того, что бы не только продолжить, но начать больше зарабатывать вам будет достаточно удаленного доступа к рабочему месту.
Глоба допускает, что вы сможете получить деньги, занимаясь рукоделием или организовав совместные группы по общим интересам.
Представители этих знаков Зодиака смогут разбогатеть только потому, что так решили звезды, уверен Глоба.
Вы можете смело ждать их благосклонности. Кроме того, специалист уверен, что Овны, Скорпионы и Львы смогут пополнить свою бюджет не только своими силами. Вы можете в ближайшее время получить достойное предложение или старый долг.
Глоба уверен, что вам все-таки повезет и в ближайшее время вы это почувствуете.
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