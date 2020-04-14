Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет в апреле

Специалист утверждает, что начиная с 14 жизнь, четверых представителей зодиакального круга кардинально изменится.

Близнецы

Любые преграды и проблемы, которые стояли перед вами ранее станут преодолимыми. Если Близнецам казалось, что их преследуют неудачи, но с 14 апреля все изменится. Астролог подчеркивает, что все будет зависеть только от вас. Решите для себя: нужно ли менять работу, перестраивать отношения с начальством или близкими, браться за новый проект. Чтобы бы вы ни сделали, звезды окажутся на вашей стороне.

Лев

Представителей этого знака Зодиака ждет не менее удачный период. По словам астролога, вас ждут перемены на работе и в личной жизни. Львы получат неожиданную помощь, которая поспособствует решению всех проблем. Уже с 14 апреля вы почувствуете прилив сил.

Рыбы

Глоба уверен, что у вам наступит спокойное время. Рыбы наконец-то смогут почувствовать спокойствие, а для достижения целей вам необходимо просто прислушиваться к внутреннему чутью. Апрель станет прекрасным временем для решения ранее отложенных задач.

Стрелец

Наиболее ощутимые изменения почувствуют представители этого знака Зодиака. Стрельцов ждут перемены буквально во всех сферах жизни. Работа будет приносить вам только удовольствие, а на любовном фронте вас ждут победы. Особое внимание стоит уделить финансам, так как у вас есть шанс приумножить свое состояние.

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