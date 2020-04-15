Астрологи назвали знаки Зодиака, для у которых в конце апреля начнется белая полоса 

Среди везунчиков оказались три представителя Зодиакального круга.

Стрелец

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Апрель станет для Стрельцов самым благоприятным месяцем весны. Астрологи уверены, что в этот период вам станет под силу изменить свою жизнь к лучшему, но для этого нужно проявить максимальную активность. Специалисты уверяют, что удача Стрельцов настигнет во всех жизненных сферах. Апрель также станет прекрасным временем для новых свершений - вы сможете генерировать уникальные идеи. Уже в конце месяца Стрельцы могут рассчитывать на повышение.

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Водолей

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Представителей этого знака Зодиака в апреле не потревожат серьезные проблемы. Водолеи почувствуют прилив сил, который даст возможность буквально перевернуть мир вверх дном, но астрологи советуют не пускать жизнь на самотек, а прилагать максимальные усилия для достижения желаемого.

Кроме того, астрологи советуют Водолеям быть инициаторами в знакомствах. Не стесняйтесь подходить к интересным людям и увлекать их в беседу. Вы быстро обретете новых друзей, союзников, а также можете встретить вторую половинку.

Рыбы

Гороскоп на 2018 год Рыбы

Для Рыб конец апреля станет идеальным временем для того, чтобы проявить себя на работе. Вы можете смело браться за любое дело - удача вас не подведет.

Для одиноких представителей этого знака Зодиака в последнюю неделю апреля должно состояться судьбоносное знакомство. Вы сразу влюбитесь в этого человека, который первым познакомится и заинтересует вас беседой. Главное не бояться рисковать и открываться.

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