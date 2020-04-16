Астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, у которых начнутся изменения в жизни

По словам специалиста, май станет временем перемен у всех представителей Зодиакального круга, но всего лишь три из них ощутят максимальную благосклонность звезд.

Весы

Представителей этого знака Зодиака ждет совсем другая жизнь, считает астролог. Глоба уверена, что изменения затронут все сферы жизни. Начиная финансами и заканчивая личной жизнью. Вы сможете значимо увеличить свое состояния и позволить себе дорогостоящие покупки, а в семейно жизни вас ждет настоящая идиллия.

Рыбы

Не менее благоприятный период ожидает и Рыб. Ваши проблемы, которые успели накопиться, разрешатся само собой уже к середине мая. Астролог уверяет, что у вас начнется совсем другая жизнь и вы получите максимальную поддержку свыше.

Одинокие Рыбы смогут воспользоваться шансом на большое личное счастье, а в личной жизни занятых грядут большие и счастливые перемены. Астролог уверяет, что в мае исполнятся все ваши желания.

Девы

Ощутимые изменения в вашей жизни произойдут уже к концу мая. Девы смогут преодолеть все проблемы, которые накопились за прошлые месяцы. Большая удача ждет вас на финансовом фронте - вам удастся с легкостью закрыть все долги и умножить свое благосостояние.

Начало по-настоящему счастливого периода для этого знака Зодиака заставит его представителей забыть о печальном. Жизнь сама разложится по полочкам, считает Глоба.

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