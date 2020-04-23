Астрологи предупредили, что май 2020 сулит проблемы, потери и испытания

Астрологи предупреждают четыре знака Зодиака о трудностях и потерях, которые их ждут в последний месяц весны. Особенно много испытаний звезды готовят представителям этих знаков в деньгах и карьере.

Овен

Из-за нехватки энергии, Овну будет труднее достичь цели. Такое состояние может привести к тому, что внутри накопится слишком много негатива, который рано или поздно вырвется наружу, от чего пострадаете они сами, их работа, а также близкие люди.

В мае с осторожностью нужно относиться к деньгам и займам. Этот знак Зодиака может оказаться в сложной ситуации, которая требует большого умения в ее разрешении.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака будут чрезмерно истощать себя, особенно те, кто занят подвижной работой. Астрологи отмечают, что лишь позитивное отношение поможет им преодолеть физическую слабость или плохое здоровье.

Близнецам необходимо сосредоточиться на своем здоровье, побольше отдыхать, но и не забывать о карьере.

Лев

Льву крайне нежелательно заниматься нелюбимой работой в мае. Если они не будут любить то, что делают, все пойдет наперекосяк.

Финансовый кризис для представителей этого знака продолжается, как и борьба за деньги. Они задерживаются, но однозначно придут. Тогда Львы решат все, что беспокоило их и лишало спокойного сна, поэтому они наконец смогут выдохнуть.

Скорпион

Они могут почувствовать себя плохо или стремиться к некоторым изменениям в повседневной жизни. Работающие Скорпионы могут оказаться в ситуации потери или необходимости адаптироваться к новой ситуации.

Если Скорпионам хватит сноровки, есть шанс поменять работу, или выбить больше денег. Но что бы не предприняли Скорпионы, в конце месяца им все равно покажется, что можно было сделать больше.

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