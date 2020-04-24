Павел Глоба рассказал, для каких знаков Зодиака май будет началом белой полосы

Май сулит некоторым знакам Зодиака сказочное финансовое везение уже с первых дней последнего месяца весны. Именитый астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым звезды принесут в мае невероятную удачу.



Овен

Овен распрощается со всеми проблемами и давящими вопросами, чтобы ступить на белую полосу с благоприятными сюрпризами и бонусами.

Если раньше они не могли с чем-то справиться, приступить к новому делу или завершить какой-то проект, то теперь все получится. Астролог советует лишь оставаться активным и деятельным, отбросить все страхи и сомнения, чтобы добиться большего на деловом поприще и в личной жизни.

Дева

С первого числа мая Девы ощутят мощный прилив сил и четкое понимание того, что нужно сделать и в какой последовательности. Hаибольшие положительные трансформации коснутся личной жизни.

Глоба советует больше времени проводить с второй половинкой, ведь тогда у Дев получится разобраться со всеми проблемами и разногласиями. Семейные Девы вернут гармонию в дом, а вот одиноким повезет встретить родственную душу и начать новые счастливые романтические отношения.

Bесы

Представители этого знака Зодиака смело ступают на белую полосу и получат от Bселенной возможность достигнуть самых больших высот. Удача будет на их стороне, причем работать и стараться придется гораздо меньше, чем окружающих.

Представитель этого знака Зодиака будет видеть всю картину четко и сможет понять, что ему делать, какое решение принять и от чего лучше навсегда отказаться.