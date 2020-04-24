Павел Глоба рассказал, для каких знаков Зодиака май будет началом белой полосы
Май сулит некоторым знакам Зодиака сказочное финансовое везение уже с первых дней последнего месяца весны. Именитый астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым звезды принесут в мае невероятную удачу.
Девальвация гривны, запуск транспорта и новые выплаты для украинцев – главное за ночь
"Мисс Вселенная" Оливия Калпо ошарашила смелым образом в платье без белья: "Самая горячая"
Весна решила заморозить украинцев, мало не покажется: где будет холоднее всего
Взрослые сыновья Орбакайте, Газманова, Нагиева и других звезд поразили внешностью: фото красавчиков
Овен
Овен распрощается со всеми проблемами и давящими вопросами, чтобы ступить на белую полосу с благоприятными сюрпризами и бонусами.
Если раньше они не могли с чем-то справиться, приступить к новому делу или завершить какой-то проект, то теперь все получится. Астролог советует лишь оставаться активным и деятельным, отбросить все страхи и сомнения, чтобы добиться большего на деловом поприще и в личной жизни.
Дева
С первого числа мая Девы ощутят мощный прилив сил и четкое понимание того, что нужно сделать и в какой последовательности. Hаибольшие положительные трансформации коснутся личной жизни.
Глоба советует больше времени проводить с второй половинкой, ведь тогда у Дев получится разобраться со всеми проблемами и разногласиями. Семейные Девы вернут гармонию в дом, а вот одиноким повезет встретить родственную душу и начать новые счастливые романтические отношения.
Bесы
Представители этого знака Зодиака смело ступают на белую полосу и получат от Bселенной возможность достигнуть самых больших высот. Удача будет на их стороне, причем работать и стараться придется гораздо меньше, чем окружающих.
Представитель этого знака Зодиака будет видеть всю картину четко и сможет понять, что ему делать, какое решение принять и от чего лучше навсегда отказаться.
Стрелец
Удача будет на стороне Стрельцов, а каждое принятое решение окажется правильным, если довериться внутреннему голосу. Стрельцу везет, потому что наконец-то в прошлое уйдут серые будни и скука.
Дни наполнятся яркими красками и радостными событиями, постепенно вернется рутина с дружескими посиделками и интересными развлечениями. Есть шанс совершенно случайно встретить любовь и пополнить окружение интересными и позитивными собеседниками.
Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.
Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.
Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.