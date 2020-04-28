Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в мае невероятно повезет
Последний месяц весны будет спокойным и умиротворенным. Все дела будут решаться быстро, проблемы обойдут стороной почти всех представителей зодиакального созвездия, а в финансовых делах возможна неожиданная прибыль.
Астрологи указали, кого из знаков Зодиака ожидает в мае невероятное везение в амурных делах, и кто сможет кардинально изменить свою жизнь.
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Овен
Последний месяц весны станет благоприятным месяцем для тех представителей Овнов, которые уже давно находятся в отношениях, а близкий человек преподнесет неожиданный сюрприз, который может стать предметом невероятной гордости.
Поступки и достижения второй половинки приведут к тому, что Овнам захочется идеализировать любимого человека. Но астрологи отмечают, что не стоит перебарщивать с похвалой.
Блзнецы
Май станет для Близнецов периодом инициативности и активного движения навстречу любимому человеку. Объект страсти будет подпитывать и зажигать во всех начинаниях.
Для того, чтобы вывести отношения на новый уровень, достаточно будет добавить драйва и решительности в свои отношения.
Лев
Львы будут настолько уверены в себе, постоянны и надежны, что близкий человек начнет это чувствовать и ценить вдвойне. Девизом для отношений в мае станет стабильность и надежность.
Партнер в ответ начнет делать неожиданные и теплые шаги навстречу, что существенно укрепит отношения.
Козерог
Для представителей этого знака Зодака последний месяц весны станет одним из самых потрясающих периодов в романтической сфере.
Вторая половинка Козерогов по достоинству оценят нежность и романтичность и это приведет к тому, что отношения могут выйти на новый, более серьезный уровень.
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