Овен
Представители этого знака Зодиака будут себя чувствовать на протяжении этого периода как рыба в воде. Ваши черты характера идеально будут сочетаться с энергетикой мая. Это и станет залогов вашего успеха. Глоба уверен, что Овны даже не заметят никаких проблем на своем пути и, в результате, вы сможете довольно значительно улучшить свою жизнь.
Близнецы
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Рак
Представителей этого знака Зодиака в мае ждут довольно неприятные встречи, но Глоба уверен, что вы сможете их избежать. Только благодаря компромиссам и понимание ситуации Раки смогут избежать не желаемых конфликтов. Вам стоит подождать подходящего момента и ваше терпение окупится сполна - финансовая удача вам обеспечена.
Весы
Глоба советует Весам сосредоточиться на работе, так как вы получите шанс значительно увеличить свою прибыль. У вас все будет получаться, но ваши успехи станут причиной зависти недоброжелателей. Весам стоит проще относиться к критике в свой адрес и меньше обижаться на других. В любви вас ждет гармония и благополучие. Предоставьте своей второй половинке больше свободы.
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