Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которым повезет с финансами в мае

Всего специалист выделила троих счастливчиков.

Телец

Приумножить свое состояние Тельцы смогу благодаря умению сохранять спокойствие. Для достижения успешных результатов вы должны проявить максимальную выдержку и более тщательно относиться к деталям. Астролог уверена, если Тельцы смогут проявить все эти качества, то успех будет обеспечен. По словам Володиной, Тельцы не только не потеряют финансы, но смогут их значительно приумножить.

Рак

Представителям этого знака Зодиака астролог советует проявить максимальное трудолюбие и терпение. Майская прибыль позволит вам сделать финансовую подушку на довольно длительное время.

Козерог

А вот родившемся под этим знаком Володина предлагает положиться исключительно на судьбу, так как удачное стечение обстоятельств может вас озолотить. Благодаря случаю, Козероги начнут не просто хорошо зарабатывать, но получат довольно неплохие возможности в будущем.

Стоит отметить, что финансовое везение ждет не всех. Ранее астрологи назвали знаки Зодиаки, для которых май стал не очень утешительным в денежном плане. Среди главных неудачников оказались Овен и Лев.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.