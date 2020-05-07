Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые могут рассчитывать на улучшения жизни в мае

Всего специалист выделил четырех счастливчиков.

Лев

Представителей этого знака Зодиака ждет внезапный прилив энергии, который позволит вам вывести жизнь на новый уровень. Астролог советует прежде всего уладить накопившейся проблемы и, так как Вселенная будет к вам благосклонна, и это не составит вам особого труда.

Глоба уверен, что Львам начнет везти на работе: вам повезет быстро обойти конкурентов и ухватиться за выгодный контакт, который может повлиять на дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.

Bесы

Глоба считает, что вас ждут победы на любовном фронте. Весы должны сосредоточить свои усилия именно на этой сфере. Для уже семейных представителей этого знака Зодиака будет важным уладить все разногласия, а одинокие имеют все шансы обрасти свою вторую половинку.

Скорпион

Для улучшения жизни вам предстоит обратить внимание на свое окружение. Глоба считает, что у Скорпионов появятся новые знакомства, которые и повлияют на их будущее. В мае вы сможете решить все проблемы и неурядицы, которые успели накопиться и в ближайшем будущем вас ждет финансовый успех.

Bодолей

А вот для представителей этого знака Зодиака май станет действительно судьбоносным. Вам предстоит отбросить свои сомнения и принять немало важных решений, от которых будет зависеть ваша дальнейшая жизнь.

Bодолей будет смело претендовать на новую должность, открытие собственного дела, а также не побоится признаться в романтических чувствах. Все беды и несчастья останутся позади.



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