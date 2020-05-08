Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет благоприятный период в мае

Согласно гороскопу, удача ждет четверых представителей Зодиакального круга.

Телец

Май станет настоящим праздником для Тельцов. Астролог уверена, что в вашей жизни будут происходить лишь позитивные события. Особая удача ждет представителей этого знака Зодиака в делах семейных и на работе. Тельцы смогут даже рассчитывать на долгожданное повышение. Володина советует Тельцам быть максимально открытыми и не бояться делать чего-то нового.

Рак

Астролог считает, что вам необходимо проявить бдительность в мае, так как вы получите невероятные шансы значительно улучшить свою жизнь. Все будет зависеть только от вас. Решения Раков должны быть мудрыми и не спонтанными и как результат постепенно вернется уверенность в завтрашнем дне.

Скорпион

В мае на вас ждет прилив необычайный прилив сил и энергии, которые нужно будет направить в правильное русло. Астролог рекомендует избегать импульсивности и эмоциональных срывов, тем более что в мае Скорпион научится полностью себя контролировать. У вас есть все шансы проявить себя на профессиональном поприще. Хватайтесь за выгодные возможности и используйте ораторское искусство и дар убеждения в переговорах.

Kозерог

Представители этого знака Зодиака смогут взглянуть на свою жизнь под новым углом. Bы быстро достигнете успехов в сложных проектах и разберетесь со всеми накопившимися заданиями, к которым раньше не решались подступиться. Bажно и то, что сумеете вернуть гармонию в семейные отношения.

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