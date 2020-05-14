Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые могут рассчитывать на крупную прибыль в мае



Специалист всего выделил четверых счастливчиков конца весны, передает slovofraza.





Tелец

Для представителей этого знака Зодиака особо удачным периодом станет вторая половина мая. Вы можете рассчитывать на новый источник дохода. Особая удача ждет творческих Тельцов. Глоба советует не боятся осуществлять новые задумки и проявлять креативность.

Скорпион

Специалист уверен, что вы найдете новый источник дохода в мае, но не стоит забывать и о делах семейных. Май даст вам возможность проявить себя сполна, что и станет залогом вашего дальнейшего успеха. Оставайтесь концентрированным на работе, но также полноценно проводите время с родными.

Стрелец

Конец весны позволит Стрельцам полностью сосредоточиться на работе, что приведет к довольно неплохой прибавке к семейному бюджету. Как утверждает Глоба, звезды будут к вам благосклонны и будут лишь подталкивать к правильным решениям. Главным помощником Стрельцов станут связи, благодаря которым, в короткие сроки вы сможете продвинуться по карьерной лестнице.

Kозерог

Для представителей этого знака Зодиака май станет максимально продуктивным. У вас появится простой и привлекательный путь для увеличения своей прибили. Ожидается выгодное карьерное предложение, от которого Kозерогу не стоит отказываться. Bы получите возможность заслужить новую должность. Hужно лишь проявить инициативность и показать начальнику, что вы претендуете.



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