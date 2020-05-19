Астролог Павел Глоба назвал знака Зодиака, которых ждет не очень удачный период

Как уверяет специалист, череда неудач ждет двоих представителей Зодиакального круга с 18 по 24 мая.



Телец

Этот период станет для Тельцов довольно нервным и эмоциональным временем. Вас ожидают перепады в настроении и даже депрессии. Чтобы избежать такого, Глоба советует Тельцам как следует отдохнуть, а после напряженных ситуаций уделить внимание своим хобби и расслабиться.

Стрелец

Из-за того, что звезды и планеты на этой неделе будет неуравновешенными и изменчивыми Стрельцам стоит обратить внимание на правильность расставления приоритетов. Вы сможете избежать проблем только тогда, кода решите для себя, что является основным в вашей жизни.

Жизнь представителей этого Знака в их собственных руках, так что расслабляться нельзя. Необходимо двигаться вперед и доверять логике, опыту и своей врожденной мудрости.

Ранее Глоба назвал знаки Зодиака, которые могут рассчитывать на крупную прибыль в мае.



По его словам, среди счастливчиков оказались Тельцы, Скорпионы, Козероги и Стрельцы.

Специалист уверен, что вы найдете новый источник дохода в мае, но не стоит забывать и о делах семейных. Май даст вам возможность проявить себя сполна, что и станет залогом вашего дальнейшего успеха. Оставайтесь концентрированным на работе, но также полноценно проводите время с родными.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.



