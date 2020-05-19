Астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет в июне

Июнь будет непростым месяцем для всех знаков Зодиака. Но все же астрологи называют четверку представителей, для которых он сложится из рук вон плохо.

Астрологи назвали лишь четыре знаков Зодиака, которым не повезет.

Телец



Тельцов ждет невезение на любовном фронте. Да и вообще в июне в их окружении активизируются завистники и недруги, из-за которых придется проявлять осторожность во всех делах.

Чтобы не попасться в ловушку, Тельцу нужно держать в секрете все свои планы и намерения, поменьше обсуждать с окружающими личные вопросы и проблемы.



Рак



Существует большая вероятность того, что в июне Раков ждет невезение в делах и в финансах. Поэтому астрологи рекомендуют проявлять бережливость, не транжирить деньги и быть разумнее в тратах. Как говорится, деньги счет любят, и Ракам предстоит понять это на собственном опыте.



Также в июне продуктивность Раков снизится, все будет даваться тяжело, с усилием.

Стрелец



К сожалению, июнь будет непростым и для харизматичных Стрельцов, которых обычно в критических ситуациях выручает интуиции. В первую очередь, речь идет об интуиции – ее проницательность ослабнет, так что полагаться придется разве что на логику и опыт. Это хоть как-то поможет снизить риски плачевных исходов в делах.

Стрельцов тоже утратят свое влияние на окружающих. Из-за этого наметится и спад в лидерских качествах и авторитете представителей знака. Вернуть их помогут трудолюбие, честность и правдивость.



Водолей



Июнь принесет Водолеям упадок сил и полосу неудачи, из-за чего пострадают разные сферы жизни. Остаться наплаву в этот непростой период поможет внимание к своему здоровью, избавление от вредных привычек и занятия на свежем воздухе.



Но даже если в июне Водолея постигнет неудача, впадать в депрессию и терять уверенность в себе будет непозволительной роскошью.

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