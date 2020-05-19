Женщина с очень редкими волосами преобразилась до неузнаваемости благодаря талантливому стилисту

Как сообщает Politeka.net, азербайджанский мастер Шафаг Новрузова совершила настоящее чудо с прической.

Клиентка обратилась к парикмахерам, ведь очень комплексовала из-за редких волос. Ситуация была настолько сложной, что многие стилисты попросту не могли ничего сделать. Казалось, женщина всегда будет жить с этой проблемой, но за дело взялась Шафаг Новрузова, которая имеет настоящий талант справляться задачами, невозможными на первый взгляд.

Первым делом она высветлила волосы, чтобы сделать проблемы менее заметными. Затем парикмахер добавила несколько локонов в те места, где волос было особенно мало, и сделала объемную волнистую прическу.

Напоследок, мастер сделала клиентке качественный макияж. Конечно, многие ценят в женщинах именно естественную красоту, но профессионально наложенная косметика подчеркивает природные достоинства и добавляет уверенности в себе.

Результа превзошел все ожидания: из невзрачной брюнетки с отталкивающей прической женщина превратилась в эффектную блондинку, которая способна покорить сердце мужчины с первого взгляда.

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