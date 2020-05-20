Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет испытания по конец мая

По словам специалиста, непростое время наступит для двоих представителей Зодиакального круга, но несмотря ни на что, у них будет шанс выйти со всех передряг победителем.

Дева

Серьезные проблемы ждут представителей этого знака Зодиака в финансовой сфере. Володина предупреждает, что вам нужно будет очень сильно постараться, чтобы уладить свое благосостояние.

Вам предстоит выложиться на все 200%, так как судьба нанесет вам немало болезных ударов, которые зацепят не только вас, но и ваших близких. Но астролог уверена, что на смену жестким испытание вам все же придет благодать. Благодаря невероятной удаче вы сможете восстановить отношения с близкими людьми и пополнить семейный бюджет. Специалист уверена, что лишь те Девы, которые не испугаются испытаний судьбы, смогут выйти победителем со всех неурядиц.

Скорпион

На головы представителей этого знака Зодиака также обрушится немало неприятностей под конец весны. Володина утверждает, что дело может дойти даже до развода. В конце мая вам придется несладко и, самое обидное, что решить проблемы вы будете вынуждены в одиночку.

Все же, после череды испытаний, в вашей жизни начнется прояснение и вы наконец осознаете, что действительно важно в этой жизни. Произойдет "перезагрузка", и переоценка ценностей. Перед Скорпионами откроется масса новых возможностей, жизнь начнет налаживаться.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

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