В Соединенных Штатах Америки родилась девочка с очень редкой патологией

Крайне редкую аномалию медики описали в журнале BMJ Case Reports.

О том, что у ее ребенка могут быть проблемы, будущей матери сказали еще на УЗИ. Врачи во время ультразвукового исследования плода заметили возле рта ребенка непонятное образования. Поскольку у них не было всех данных на руках, медики предположили, что это может быть фиброзная дисплазия, тератома или киста.

Однако, когда малышка появилась на свет, врачи поняли, что все их предположения оказались ошибочными: у ребенка на лице присутствовал небольшой второй рот глубиной около 13 мм, с зачатком языка. Причем он был абсолютно «укомплектован»: губы, полость, зубы и даже небольшой язычок, который двигался одновременно с основным ртом, когда девочка ела.

Отмечается, что этот рот совершенно ей не мешал ни кушать, ни дышать и не был соединен с пищеводом.

По словам экспертов, дипрозоп, или дубляж лицевой структуры лица встречается очень редко. За последнее столетие описано лишь 35 случаев. Он характерен больше для девочек. Обычно он является частью какого-либо синдрома и часто связан с заячьей губой, волчьей пастью, синдромом Клиппеля — Фейля и синдромом Робена. Однако этот случай уникален еще и тем, что он является примером изолированной аномалии.

Врачи решили сделать малышке операцию по удалению второго рта в полгода.

Когда она достигла этого возраста, хирурги удалили ей ткани второго рта и дополнительные зубы. При этом они старались максимально уберечь нервы лица.

Сложнейшая операция прошла успешно. Сейчас состояние здоровья девочки удовлетворительное, однако после полугода наблюдений за ней врачи заметили, что ей еще немного трудно расслаблять правую нижнюю часть губы.

По словам докторов, для того, чтобы избавиться от этой проблемы, девочке необходимы срециальные тренировки. Что же касается дальнейшей терапии, то она крохе уже не нужна.

Среди случаев челюстно-лицевого дублирования врачи обнаружили лишь несколько упоминаний о втором рте. Первый случай был зарегистрирован в 1948 году — у ребенка тоже наблюдался второй рот с языком, который двигался синхронно с нормальным.

Напомним, уникальный ребенок родился в разгар пандемии.

Как сообщала Politeka, годовалого мальчика женили на собаке.

Также Politeka писала, что близнец-паразит «пожирал» младенца, врачи провели уникальную операцию.