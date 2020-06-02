Кому будет везти во всем

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет успешное начало лета

Кроме того, специалист дал троим представителям Зодиакального круга советы, как выжать максимальную выгоду с этих дней.

Телец

Первая неделя лета станет для Тельцов началом успешного периода, который даст толчок для дальнейших достижений. Глоба предупреждает, что залогом ваших успехов станут старания, которые и помогут справиться со всеми неурядицами приготовленными судьбой. Самыми удачными днями для Тельцов станут грядущие выходные.

Дева



Крайне благоприятное время ждет и представителей этого знака Зодиака. Глоба уверяет, что счастья наступит у вас 3, 4 и 7 июня и советует выложиться на полную. Особое внимание Девам нужно уделить работе, а вот на выходных - семье и отдыху.

Стрелец

А вот для Стрельцов, как утверждает астролог, начало июня превратится в настоящий Клондайк. Глоба предсказывает невероятное везение в финансовой сфере. Вам стоит сделать покупки, которые планировались заранее и обязательно заключить сделки на работе, так как они обречены на успех. В то же время астролог рекомендует не избегать советов окружающих - вы можете извлечь из них максимальную выгоду.

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